Il successo contro il Liverpool ha riportato l'Atalanta in una posizione 'di forza' in vista delle ultime due gare per il passaggio agli ottavi. L'Ajax che è a quota 7 come i bergamaschi deve affrontare prima l'insidiosa trasferta di Anfield contro i Reds non ancora certi della qualificazione e poi lo scontro diretto contro la formazione di Gasperini.