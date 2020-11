Champions League, il calendario della 5^ giornata

Quinta giornata di Champions alle porte. Atalanta e Inter in campo martedì, con la squadra di Conte che dovrà cercare di tenere in vita le speranze di qualificazione. Ottavi già centrati per la Juve, impegnata mercoledì come la Lazio

Torna la Champions League, con due giornate ancora da disputare per concludere la fase a gironi. Il martedì vede impegnate Atalanta e Inter: la squadra di Gasperini riceve il Midtjylland per fare un altro passo in avanti verso la qualificazione, mentre la formazione di Conte vuole rimanere in corsa ed è costretta a vincere sul campo del Borussia Monchengladbach. Mercoledì invece sarà il turno di Lazio e Juventus. I bianconeri, già qualificati, ospiteranno la Dinamo Kiev, mentre i biancocelesti andranno a Dortmund per l'impresa dopo il successo dell'Olimpico.