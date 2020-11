Juve, torna Bonucci: titolare con la Dinamo Kiev

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Pirlo, che ha conquistato già la qualificazione agli ottavi di finale, ritroverà in difesa Leonardo Bonucci dal primo minuto. Il centrale ha saltato le partite contro Cagliari, Ferencvaros e Benevento (dove ha fatto il suo rientro tra i convocati) per un problema muscolare. Chiellini e Demiral sono tornati ad allenarsi in gruppo alla Continassa e potrebbero essere convocati per la partita di mercoledì. Chiellini in questa stagione ha giocato solamente 19 minuti nell'andata contro la Dynamo Kiev, 83 contro la Sampdoria in campionato, mentre è rimasto in campo per tutto il match solamente con la Roma e nella prima sfida con il Ferencvaros. Demiral ha invece saltato per infortunio solamente la trasferta di Benevento dello scorso weekend. Martedì alle 14.30 la conferenza stampa di Andrea Pirlo, preceduta da un'altra sessione di allenamento.