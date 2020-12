Juve-Dinamo Kiev, tutto quello che c'è da sapere

I bianconeri ricevono la Dinamo Kiev, contro cui non hanno mai perso nei cinque precedenti (quattro vittorie e un pareggio). Gli ucraini cercano la vittoria in Italia che manca dal 2004, quando vinsero a Roma. Con una rete, Cristiano Ronaldo batterebbe il record di gol segnati in casa in Champions

La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti incontri con la Dinamo Kiev in tutte le competizioni (un pareggio), tutti in Champions League, tra il 1998 e il 2020. All'andata i bianconeri si sono imposti per 2-0 con la doppietta di Morata.

Curiosità

La Dinamo Kiev ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (5 pareggi e 6 sconfitte): una vittoria per 3-0 in casa della Roma nella fase a gironi della Champions League 2004/05. La Juventus - già qualificata per gli ottavi di finale - ha perso solo due delle ultime 26 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (16 vittorie e 8 pareggi), anche se una di queste sconfitte risale a questa stagione contro il Barcellona.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Alvaro Morata ha segnato cinque gol nelle sue quattro presenze in questa Champions League: non ha mai segnato di più in una singola stagione nella competizione (cinque gol anche nel 2014/15). Nell’ultimo turno contro il Ferencvaros, Cristiano Ronaldo ha trovato il suo 70° gol casalingo in Champions League, raggiungendo Lionel Messi in vetta a questa speciale classifica; potrebbe quindi diventare il miglior marcatore solitario in gare interne della competizione. Nessun giocatore ha fornito più assist in questa Champions di Juan Cuadrado (quattro, al pari di Kevin de Bruyne), con il colombiano che ha servito assist per entrambi i gol della Juve nella vittoria in rimonta contro il Ferencvaros nell’ultima giornata.