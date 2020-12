Champions, calendario e orari delle gare di oggi

La prima metà della quinta giornata della fase a gironi di Champions League si è giocata nella serata di martedì, oggi sono in programma le altre partite. Due le italiane in campo, entrambe alle ore 21. La Juventus ha già chiuso il discorso qualificazione e attende la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium. La Lazio, invece, è al secondo posto nel suo girone e fa visita alla capolista Borussia Dortmund. Nel girone dei bianconeri l'altra gara sarà quella tra Ferencvaros e Barcellona, mentre nel girone dei biancocelesti ci sarà Club Brugge-Zenit. Tutto deciso nel girone E, dove Siviglia e Chelsea si giocano il primo posto mentre Krasnodar e Rennes (alle ore 18.55) inseguono almeno un posto in Europa League. Apertissimo, invece, il girone H: fondamentale la gara tra Manchester United e PSG, proverà ad approfittarne il Lipsia in casa dell'Istanbul Basaksehir (ore 18.55).