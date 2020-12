Pirlo: "Devo migliorare, ma vado per mia strada"

Un Andrea Pirlo soddisfatto dopo il successo netto contro la Dinamo Kiev che restituisce all'allenatore una squadra convincente e non solo per il record dei 750 gol in carriera di Cristiano Ronaldo: "Non si può avere sempre la palla, si può anche soffrire per 5', non si può avere predominio per 90' ma sono soddisfatto dell'approccio dei ragazzi che hanno saputo gestire il vantaggio - dice a fine gara - Le critiche? Sono giovane e so che devo migliorare come i miei giocatori, ma vado avanti col mio lavoro. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per giocarle, ogni gara è importante anche per la crescita della squadra, ora penseremo al derby e poi al Barcellona, la gara con la Dinamo doveva essere un segnale positivo che serviva a noi".