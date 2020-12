Chiellini si ferma ancora. Riposo per Cuadrado e Danilo

Non c'è pace per Giorgio Chiellini: all'andata a Kiev si era fermato per un problema alla coscia destra, si era ripreso per poi infortunarsi alla coscia sinistra. Alla vigilia di questa sfida si è ri-infortunato alla coscia destra e oltre alla Champions salterà anche il derby. Pirlo farà un po' di rotazioni: rientra Bonucci, osserveranno invece un turno di riposo Cuadrado e Danilo. Alex Sandro torna titolare. A centrocampo Chiesa e Ramsey sono i favoriti per partire dal 1', con in mezzo Bentancur sicuro di un posto da titolare. C'è un ballottaggio tra Rabiot e McKennie, con l'americano in pole. Davanti non ci sono dubbi: Morata-Ronaldo, perché Dybala servirà nel derby essendo squalificato Morata.



JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo