L'allenatore bianconero alla vigilia della gara con la Dinamo Kiev: "Non credo di aver detto cose forti a Benevento sulla personalità, dobbiamo solo imparare a gestire meglio alcune fasi della partita. Non sono del tutto soddisfatto, ma non sono nemmeno preoccupato: ci sono delle difficoltà, ma la squadra mi segue. Tridente? Non credo. Giocherà Morata, Dybala si prepara per il derby". Sulle critiche, a Sky aggiunge: "Sono abituato e mi fa piacere, significa che la Juve dà fastidio"

"Lui deve giocare vicino all'attaccante, ma ha nella sua indole quella di abbassarsi. Glielo ripeto tutti i giorni che deve giocare in determinati spazi, quando viene a metà campo deve giocare facile per poi essere lucido quando più avanti".

"No, non lo sono. È un peccato perché bisognava vincere, ma nel secondo tempo loro si sono chiusi bene e noi siamo stati poco dinamici nel trovare il modo di fare gol".

"Non credo di aver detto cose forti a Benevento. Bisogna avere voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita, ma non penso di essere stato così duro".

Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus attende la Dinamo Kiev all'Allianz Stadium. Discorso qualificazione già chiuso per i bianconeri, che hanno ottenuto aritmeticamente il pass per gli ottavi grazie al successo conquistato nel finale contro il Ferencvaros. La Juve, battendo gli ucraini, può mantenere vive le residue speranze di acciuffare il primo posto, in vista dello scontro diretto del Camp Nou contro il Barcellona all'ultima giornata. Andrea Pirlo ha presentato la gara contro la Dinamo Kiev in conferenza stampa.

"Non penso. Morata è squalificato in campionato, meglio che giochi lui con Dybala che si prepara per il derby".

"Non pensavo fosse così bravo, purtroppo ha avuto dei problemi ma adesso è tornato. Speriamo di riportarlo nella sua condizione migliore perché è un giocatore importante per noi".

"Non importa, le partite vanno affrontate tutte allo stesso modo. Non sono soddisfatto al massimo, volevo più continuità di risultati ma è normale ci siano delle difficoltà in una squadra con un allenatore nuovo e senza preparazione. Sono sicuro che i giocatori mi seguono e sanno quello che devono fare".

Pirlo a Sky: "Critiche? Fa piacere, significa che diamo fastidio"

Pirlo ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport.

Arbitrerà una donna, cosa ne pensi?

"È un passo in avanti, è un arbitro bravo e l'ha dimostrato nelle precedenti occasioni. Siamo contenti che adesso non ci sia più questa differenza tra uomo e donna e che avremo la possibilità di sperimentare".

Potremo vedere qualche cambiamento in difesa?

"Chiellini non è recuperato, ha avuto un risentimento all'altra coscia. Demiral è rientrato, Alex Sandro anche e faremo delle rotazioni, facendo riposare Cuadrado e Danilo".

Verrà preservato Dybala?

"Sì, partirà dalla panchina. Anche perché Morata è squalificato in campionato e non rischieremo di perdere un altro giocatore".

Kulusevski titolare?

"Non lo so, vedremo anche in base a chi giocherà in fase difensiva. Ma, ripeto, è un calciatore importante, che ha bisogno di crescere con un percorso giusto, come hanno fatto in passato anche Dybala e Morata. Giocherà tante partita e ha bisogno solo di trovare la giusta continuità".

Qual è il significato di questa partita?

"È importante per la nostra crescita, dopo il pareggio di Benevento ne abbiamo bisogno. Dobbiamo migliorare quello che noi abbiamo in testa, quindi è necessario intraprendere un percorso di continuità, quello che non stiamo avendo in questo periodo".

Inizia ad arrivare qualche critica...

"Sono abituato. Fa piacere, significa che la Juve dà fastidio. Ma sono abituato a questo da tanti anni".