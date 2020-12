La Juventus ha comunicato i convocati per la gara di Barcellona, ultima sfida del girone G di Champions. Out Chiellini e Demiral, torna disponibile Buffon. Qui tutte le foto della rifinitura e della partenza per la Spagna, la probabile formazione, il programma delle conferenze stampa e le combinazioni per qualificarsi come primi del girone

VIDEO. LA PARTENZA DELLA JUVE PER BARCELLONA