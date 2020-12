Il centrocampista rischia di saltare la sfida decisiva per il futuro dell'Inter in Champions a causa di un problema alla caviglia. Barella verrà valutato nella giornata di martedì 8 dicembre: in caso di forfait, Eriksen favorito su Sensi VIDAL NON SI ALLENA: LE NEWS

Ancora brutte notizie per l'Inter in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, decisiva per il futuro dei nerazzurri in Champions League. Dopo Arturo Vidal, in dubbio a causa di un problema muscolare alla coscia destra, Antonio Conte potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Nicolò Barella. Il centrocampista classe '97 ha infatti accusato un problema alla caviglia e sarà valutato nella giornata di martedì 8 dicembre, proprio alla vigilia del match contro gli ucraini. La presenza di Barella, entrato nel finale di gara contro il Bologna dopo che nell'ultima partita di Champions contro il Borussia Moenchengladbach aveva accusato qualche problema fisico, è attualmente a rischio.