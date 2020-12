Problema muscolare alla coscia destra per il centrocampista cileno, che non si è allenato con il resto del gruppo ed è a forte rischio per la decisiva sfida di Champions League. Le condizioni di Vidal verranno valutate nelle prossime ore, ma al momento le sensazioni non sono positive

Non inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento dell'Inter alla decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Antonio Conte rischia infatti di perdere Arturo Vidal, uscito acciaccato dall'ultima sfida di campionato contro il Bologna. Il centrocampista cileno ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia destra, che non gli ha permesso di allenarsi con i compagni nell'allenamento del lunedì e che a questo punto lo mette a serio rischio forfait per la sfida di mercoledì sera. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate dallo staff medico nelle prossime ore, ma al momento le sensazioni non sono positive: a poco più di 48 ore dal fischio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, la presenza in campo di Arturo Vidal sembra essere molto complicata.