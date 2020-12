Champions League, il programma dell'ultimo turno

Sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si attendono ancora gli ultimi verdetti. In quest'ultimo turno si decide il destino di tre squadre italiane, solo la Juventus infatti ha già ottenuto la qualificazione e si gioca le ultime chance di agguantare il primo posto al Camp Nou contro il Barcellona. La Lazio, alle 18.55 di martedì 8 dicembre, apre il programma con la decisiva sfida contro il Club Brugge: basta un pareggio per passare agli ottavi di finale. Stesso discorso anche per l'Atalanta, impegnata sempre alle 18.55 ma di mercoledì: i nerazzurri hanno bisogno ancora di un punto, da conquistare ad Amsterdam contro l'Ajax. Più complicato, invece, il compito dell'Inter, che deve vincere a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, per poi sperare che tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non esca fuori un pareggio. Una due giorni di Champions League decisiva per le italiane ma non solo, per decretare le sedici squadre che parteciperanno poi alla fase finale.