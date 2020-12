Lazio-Brugge, dove vedere la partita in tv

90 minuti per guadagnarsi l’approdo agli ottavi di finale di Champions League. Traguardo a un passo per la Lazio di Simone Inzaghi a cui basterà non perdere contro il Club Brugge nella sesta e ultima giornata del girone F per entrare tra le prime 16 squadre d’Europa. Lazio seconda nel raggruppamento a quota 9 punti, uno in meno rispetto al Dortmund capolista, due in più rispetto alla squadra belga prossima avversaria; ultimo e già eliminato lo Zenit (1 punto) che sfiderà in casa i tedeschi del Dortmund.