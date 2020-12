" Abbiamo avuto una risposta unica in un momento unico e questa qualificazione è dedicata a tutti i tifosi dell'Atalanta che ci mancano tantissimo lì sugli spalti, speriamo che siano orgogliosi di questa società". Luca Percassi , amministratore delegato dell'Atalanta, chiarisce a Sky Sport lo stato d'animo del club dopo giorni animati dalla p resunta lite tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il capitano Gomez : "Solitamente lasciamo la palla ai protagonisti del campo ma noi siamo molto presenti e cerchiamo di fare le cose solo per il bene della società - sottolinea Percassi - in tutte le famiglie esistono le discussioni e fanno parte della vita quotidiana, ma una famiglia va avanti anche se a volte possono essere forti. Facciamo molto affidamento sui comportamenti e le scelte di ognuno. Gasp e Gomez? Restano con noi ".

"Risultato storico, premia anni di sacrifici"

Spazio anche alla gioia per il passaggio agli ottavi di finale, traguardo tagliato nuovamente dopo la storica prima volta della scorsa stagione: "Sono state partite straordinarie in stadi meravigliosi e vedere l'Atalanta che rappresenta Bergamo in questo modo per noi è eccezionale - aggiunge Percassi - questo gruppo ha raggiunto un risultato storico. Mio padre Antonio (presidente dell'Atalanta, ndr) è il primo tifoso, la sua gioia è quella di tutti quelli che amano l'Atalanta. Si veniva da una settimana particolare e penso che il campo abbia dimostrato che a Zingonia conta solo una cosa: lavorare, lavorare, lavorare". Resta da capire fin dove possa spingersi la squadra: "Fino a stasera pensavamo solo a questa partita, che poteva voler dire tante cose - è la certezza di Percassi - non ci poniamo obiettivi, vogliamo dare tutto in campo e vogliamo la massima concentrazione e il massimo rispetto verso la nostra tifoseria. Serate come queste premiano anni di sacrifici e ti riempiono di gioia".