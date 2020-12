Emergenza a centrocampo per i nerazzurri, chiamati a vincere e sperare in un risultato positivo da Madrid per conquistare gli ottavi di finale. Inter-Shakhtar Donetsk, ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA

Battere lo Shakhtar Donetsk nella gara di questa sera a San Siro – ore 21 su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet), ). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite – e sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non finisca in parità. Doppia combinazione, questa, necessaria per approdare agli ottavi di finale di Champions League per l’Inter di Antonio Conte, chiamata a una sfida assolutamente da non fallire per non compromettere il cammino europeo.

Inter senza Vidal, Barella e Nainggolan approfondimento Conte: "Biscotto? Non siamo a un torneo da bar" Fa la conta degli assenti, Antonio Conte. E le preoccupazioni principali riguardano il reparto di centrocampo, dove non potrà contare su Arturo Vidal, Radja Nainggolan e Nicolò Barella. Mediana dunque da rivoluzionare, con l’allenatore nerazzurro che sembra intenzione a concedere una chance dal primo minuto a Eriksen, che sarà schierato sul nel centrosinistra tra i 5 di centrocampo. Nel 3-5-2 che ha in mente Conte ci sarà spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; a centrocampo – oltre al danese – maglia da titolare per Gagliardini e Brozovic, sugli esterni Hakimi a destra e Young sulla corsia opposta. In avanti, il tandem composto da Lautaro Martinez e l’insostituibile Lukaku.

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte