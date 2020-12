Juventus in primo piano martedì sera, nel post partita della Champions League su Sky Sport, con l'impresa centrata al Camp Nou: vittoria per 3-0 primo posto nel girone. Da Alessandro Del Piero applausi speciali per Pirlo: "Tutti hanno fatto una prestazione straordinaria, perché hanno saputo interpretare al meglio, a seconda del momento della partita, quello che dovevano fare. È stata una vittoria di gruppo, di squadra, in questo senso va dato merito ancora di più a Pirlo".