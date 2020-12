L'amministratore delegato dell'Inter a Sky Sport: "Quando un giocatore va in campo, vedi Barella, è nelle condizioni migliori di poter dare quello che viene richiesto. Rispondere sempre su Eriksen diventa quasi stucchevole. Massimo rispetto per lui, è un professionista esemplare, ma le decisioni che assume Conte sono incontestabili. Calciomercato? Immaginare operazioni finanziariamente pesanti è impossibile ma saremo pronti a cogliere le opportunità"

"Eriksen? Quando un giocatore va in campo, e mi riferisco a Barella, è sicuramente nelle condizioni di dare quello che gli viene richiesto e la disponibilità è totale. Su Eriksen diventa stucchevole dare queste risposte". Parola di Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, ultima partita della fase a gironi di Champions League e decisiva nell'economia del passaggio del turno per i nerazzurri. Il riferimento dell'amministratore delegato dell'Inter è alla scelta di schierare Barella tra i titolari, con il danese in panchina: "La rosa è importante, i giocatori diventano funzionali nel momento in cui l’allenatore intende utilizzarli nel rispetto del club - le sue parole - c'è massimo rispetto per il giocatore, professionista esemplare, ma le decisioni che assume Conte sono assolutamente incontestabili. L'allenatore lo fa nell’interesse dei giocatori e del club".