La pandemia di coronavirus torna a complicare i piani per la Champions. L'andata degli ottavi tra Lipsia e Liverpool, in programma il 16 febbraio, non si giocherà infatti alla Red Bull Arena. Sabato scorso è entrato in vigore il divieto di ingresso in Germania (valido fino al 17 febbraio) a persone provenienti da Paesi colpiti dalle nuove varianti del Covid-19, fatta eccezione per cittadini e residenti tedeschi, e il Governo ha confermato che non ci saranno eccezioni per i ragazzi di Klopp, rispondendo a una richiesta effettuata dal Lipsia. "L'ordinanza approvata venerdì scorso tedesco prevede solo poche eccezioni e nessun regolamento speciale per gli atleti professionisti", si legge in una dichiarazione di un portavoce del governo. La UEFA - come riportato da Sky Sports - sta discutendo con la Federazione calcistica tedesca e con il governo per trovare una soluzione.

Le ipotesi al momento

L'organizzazione ha recentemente cambiato le sue regole, consentendo l'inversione dei campi tra andata e ritorno, quindi i primi 90 minuti potrebbero giocarsi ad Anfield. Ma ci sono altre due possibilità: che la sfida d'andata sia disputata su campo neutro o che venga cancellata, mettendo in palio la qualificazione in una gara secca.