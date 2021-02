La gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League si giocherà a Budapest: decisione presa in seguito alle restrizioni imposte dal governo tedesco per affrontare la pandemia e che avrebbero impedito al Liverpool di raggiungere la Germania nella data prestabilita. Confermata la gara di ritorno del prossimo 10 marzo ad Anfield

Dopo i timori dei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale: la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Liverpool si giocherà a Budapest. Questo perchè le norme imposte dal governo tedesco impediscono di entrare in Germania a tutte le persone provenienti dai paesi nei quali si stanno diffondendo le nuove varianti del Covid (quindi anche l'Inghilterra). Restrizioni che avranno valore almeno fino al 17 febbraio prossimo, impedendo di fatto la regolare disputa del match secondo il calendario previsto (si giocherà martedì 16). Inizialmente si era ipotizzata anche l'eventualità di invertire il fattore campo, disputando la prima gara in Inghilterra e successivamente quella di ritorno in Germania, oppure di giocare l'ottavo di finale in gara secca: alla fine si è deciso di lasciare invariato il calendario, cambiando però la sede nella quale si terrà il match d'andata, che vedrà comunque il Lipsia impegnato come squadra padrona di casa, dettaglio importante ai fini del risultato nel doppio confronto.