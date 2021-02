Champions League, Europa League ed Europa Conference League su Sky nel triennio 2021-2024

C’è una grande notizia per tutti gli abbonati: il grande calcio delle coppe europee sarà su Sky per il prossimo triennio, dal 2021 fino al 2024. Sky, infatti, ha acquisito, per ogni stagione, i diritti di 121 delle 137 partite della Champions League e di tutte le 282 partite dell’Europa League e della nuova competizione Europa Conference League. In totale 403 gare, comprese ovviamente le tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW TV. Rimane confermato che per la stagione 2020/2021, quella in corso, tutte le partite di Champions ed Europa League (anche grazie a Diretta Gol) sono visibili su Sky e NOW TV. Si riparte in diretta martedì 16 febbraio con gli ottavi di finale, e non ci fermeremo fino al 2024 con Champions League, Europa League e la nuova Europa Conference League su Sky.