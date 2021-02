Sergio Ramos non sarà in campo nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta, in calendario il 24 febbraio a Bergamo e anche la sua presenza nella sfida di ritorno del 16 marzo a Madrid è in forte dubbio. Conseguenze dell'operazione al menisco interno del ginocchio sinistro a cui il capitano dei blancos è stato sottoposto lo scorso 6 febbraio dopo l'infortunio rimediato il 14 gennaio in Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. La sua assenza priverà Zidane del difensore più forte e di uno dei giocatori più rappresentativi della rosa (è al Real dal 2005 e ha vinto 22 trofei con 100 gol in 688 partite) così il numero 4 si è fatto sentire, inviando sui social un messaggio a tutti i tifosi per ringraziarli per il loro supporto: "Alla fine sono stato costretto a operarmi, non avevo altra scelta. Voglio ringraziare il dottor Leyes e tutto il suo staff per l'ottimo lavoro svolto e i tifosi del Real per i tanti messaggi di sostegno".