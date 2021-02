Dopo Sergio Ramos, il Real Madrid perde un altro pezzo pregiato in vista della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a Bergamo contro l’Atalanta il prossimo 24 febbraio . Zinedine Zidane, infatti, dovrà rinunciare anche a Marcelo : "Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Marcelo dallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al soleo sinistro . In attesa di sviluppi", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal sito web del club spagnolo. L’esterno sinistro brasiliano, che si va ad aggiungere a una lunga lista di infortunati tra i Blancos – out al momento Sergio Ramos, Rodrygo, Valverde, Militao, Odriozola, Hazard, Carvajal e Lucas Vázquez – si è infortunato nel corso dell’ultima gara di Liga contro il Getafe vinta per 2-0 dal Real.

Out tre settimane

Il sito ufficiale del Real Madrid non ha reso noti i tempi di recupero, ma secondo le informazioni in possesso di As – quotidiano da sempre molto vicino alle vicende Real – Marcelo sarà costretto a rimanere ai box almeno per tre settimane. Indisponibile sicuramente contro l’Atalanta nella gara d’andata degli ottavi di Champions, Marcelo non prenderà parte nemmeno ai prossimi tre match di Liga contro Valencia, Valladolid e Real Sociedad. L’obiettivo di Zidane è quello di averlo a disposizione per il derby contro l’Atletico Madrid che si giocherà il 6 o il 7 marzo.