Il tanto atteso ritrovo in campo tra Neymar e Messi, per il momento ancora da avversari, alla fine non ci sarà. A riunirli in futuro, nel caso, provvederanno le infinite strade del mercato. A causa dell’infortunio rimediato nella partita di Coppa di Francia contro il Caen, vinta per 1-0 dal suo Psg grazie a un gol di Kean, Neymar sarà infatti costretto a saltare la doppia di Champions col Barcellona, prevista tra il 16 febbraio (l’andata al Camp Nou) e il 10 marzo (il ritorno al Parco dei Principi). Come comunicato dal club di Parigi, la lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra è ancora più grave del previsto e costringerà il fuoriclasse brasiliano a stare lontano dai campi per almeno 4 settimane: a questo punto, dunque, per recuperare e sperare di essere a disposizione di Pochettino quanto meno per la sfida di ritorno servirà un mezzo miracolo.