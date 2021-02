Super sfida al Camp Nou per l'andata degli ottavi. Nel Barcellona recupera Piqué che parte titolare in difesa. Tridente con Messi e due francesi: Griezmann e Dembélé. Pjanic in panchina. Nel Psg due assenti illustri: su tutti Neymar, ma anche Di Maria. Gioca Icardi di punta con alle sue spalle Kean, Verratti e Mbappé. Anche Florenzi dal 1'. Al 19' prima palla gol per Icardi. La diretta su Sky Sport Uno. Diretta gol su Sky Sport 251

LIPSIA-LIVERPOOL LIVE