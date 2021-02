Che quella terminata con la vittoria del Psg per 4-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (e la firma maiuscola di Kylian Mbappé, autore di una tripletta) non sarebbe stata una serata semplice per il Barcellona, Gerard Piqué lo aveva intuito già al 39' del primo tempo, con il punteggio fermo sull'1-1. Non è infatti passato inosservato lo sfogo dell'esperto difensore spagnolo, rivolto ai compagni di squadra dopo l'ennesimo affondo degli avversari sulla fascia sinistra. Le parole del numero 3 blaugrana, in particolare, si riferiscono ad Antoine Griezmann, responsabile secondo il difensore di non coprire abbastanza e non permettere alla squadra di giocare in verticale. "Un lungo possesso palla, dannazione - urla Piqué - hai rotto". Parole amplificate dallo stadio vuoto, come la replica dell'attaccante francese: "Vacci piano, adesso smettila di urlare". Il tutto mentre il Psg sta per battere un calcio d'angolo. In quel momento interviene il loro compagno di squadra Lenglet per provare a fare da paciere e riportare la calma. Durata però pochi secondi. Il tempo sufficiente per liberare l'area e sentire Piqué dire al compagno di squadra: "Stiamo correndo tanto e a vuoto".