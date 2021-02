3/11 IPA/Fotogramma

3) TERZA TRIPLETTA IN CHAMPIONS CONTRO IL BARCELLONA - Ma tre gol ai catalani (non per forza al Camp Nou) li aveva segnati anche un altro (solo) giocatore, pochi giorni prima di Shevchenko. Sempre nel girone C della Champions 1997-98: Faustino Asprilla col Newcastle, che al St. James Park vinse 3-2.