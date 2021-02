L'attaccante della Juve prova a spiegare i motivi di una prestazione sottotono: "Forse c'era un po' di tensione ma l'approccio è stato sbagliato. Il mio gol ci dà la carica per il ritorno ma dovremo mettere in campo altri valori per passare il turno"

Il suo gol tiene sicuramente vive le speranze di passaggio del turno, Federico Chiesa prova a ad analizzare la prova opaca della Juve e soprattutto a spiegare un approccio alla gara non di certo adatto a una partita di Champions: "L’approccio alla partita ha fatto si che la gara si mettesse in salita, abbiamo subito gol dopo pochi secondi, e come abbiamo visto stasera in Champions League se non sei concentrato al massimo ti puniscono - dice a fine match - Poi siamo riusciti a fare gol e questo ci darà sicuramente forza per il ritorno e ci dovremo giocare tutto in casa e sarà sicuramente un’altra partita".