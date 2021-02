Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, la Juve affronta la trasferta di Oporto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Conceiçao è seconda nella Primeira Liga a 10 punti dalla capolista Sporting. Pirlo sceglie Kulusevski che gioca in attacco accanto a Ronaldo: in panchina Morata. In difesa Chiellini-De Ligt. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD