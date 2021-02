In questa stagione, il Siviglia ha iniziato il Gruppo E con uno 0-0 sul campo del Chelsea, quindi ha vinto in casa contro Rennes (1-0) e Krasnodar (3-2) e si è imposto 2-1 in Russia, assicurandosi la qualificazione con due giornate di anticipo. La sconfitta per 4-0 contro il Chelsea alla quinta giornata è stata la più pesante subita in casa nelle competizioni europee. Alla sesta giornata, però, è arrivata una vittoria per 3-1 in casa del Rennes.