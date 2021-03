Al Signal Iduna Park si gioca il ritorno degli ottavi di Champions tra Dortmund e Siviglia. Si riparte dal 3-2 a favore dei gialloneri, maturato al Sanchez Pizjuan. Terzic si affida a bomber Haaland in avanti, mentre in difesa c'è Emre Can al fianco di Hummels, con Bellingham in mezzo al campo. Lopetegui sceglie il tridente d'attacco composto da Suso, En-Nesyri e Ocampos. Diretta su Sky Sport Football alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD