Inzaghi: "Una sconfitta che servirà per crescere"

Il rammarico dell'allenatore biancoceleste dopo la pesante sconfitta dell'Olimpico: "Episodi ed errori individuali hanno indirizzato la partita, non possiamo regalare tre gol ai campioni del mondo. Questa sconfitta servirà per crescere e farci capire che non siamo ancora pronti per determinate partite". E sulla gara di ritorno: "La qualificazione è compromessa, andremo a Monaco con più tranquillità"

Non può che essere rammaricato Simone Inzaghi, dopo la pesante sconfitta interna della sua Lazio contro il Bayern Monaco nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Allo Stadio Olimpico finisce 4-1 in favore dei tedeschi, al termine di una partita senza storia sin dai primi minuti. L'allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha analizzato così la sfida: "Ci eravamo detti di giocarci la nostra partita, ma sicuramente l'abbiamo sentita troppo. Giocavamo contro i campioni del mondo in carica, che però i gol se li dovrebbero creare da soli. Invece tre gol su quattro sono stati regalati da noi. Anche gli episodi non sono andati bene, probabilmente sull'1-0 c'era anche un rigore a nostro favore, ma questa sconfitta ci servirà ancora di più nel nostro percorso di crescita e per capire che per determinate partite non siamo ancora pronti. Gli episodi e gli errori individuali hanno indirizzato la partita e c'è il rammarico di non essermi potuto giocare questa partita con tutti gli effettivi. A conti fatti le nostre assenze sono pesate maggiormente delle loro".