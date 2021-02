Al 17' della sfida del Gewiss Stadium, il centrocampista di Gasperini ferma fallosamente Mendy al di fuori dell'area di rigore e l'arbitro tedesco Stieler lo espelle giudicando l'azione una chiara occasione da gol. Un episodio che condiziona la gara e che continuerà a far discutere: guarda il video in copertina

L'espulsione di Freuler in Atalanta-Real Madrid al 17' ha condizionato una gara che, inevitabilmente, sarebbe stata diversa senza il rosso al centrocampista di Gasperini. E' Paolo Condò a commentare un episodio che farà discutere: "Il titolo di questa sera è 'Champions, zona rossa', ma ha due significati. Quello arbitrale, ad esempio, perché partendo dall'episodio di Bergamo, il rosso a Freuler francamente è eccessivo e anche i siti di Madrid e spagnoli in generale dicono la stessa cosa - spiega - Ma dico di più, questa è la terza ‘chiamata’ sfavorevole alle italiane in questi ottavi perché ad esempio la Juventus si è vista negare un rigore su Cristiano Ronaldo e anche la Lazio si è vista negare un calcio di rigore per un fallo su Milinkovic-Savic ed erano entrambi dei calci di rigore abbastanza netti. Senza andare a toccare le prestazioni delle italiane che sono state deficitarie globalmente ci sono stati tre episodi penalizzanti.