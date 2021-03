Gara da dentro o fuori per la Juventus che allo Stadium affronta il Porto dopo la sconfitta per 2-1 rimediata al Do Dragao. Demiral vince il ballottaggio in difesa con Chiellini e sarà accanto a Bonucci. Ramsey preferito a McKennie. Porto in formazione tipo con la pericolosa coppia Taremi-Marega in attacco. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD