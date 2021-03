Nello studio post-gara, l'ex capitano della Juve analizza l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri: "E' il momento di reagire, questa sconfitta dà l'opportunità di cambiare qualcosa e di portare tutto quello che di buono c'è in campionato. Ronaldo? Non è l'unico responsabile"

Alessandro Del Piero, analizza con grande accortezza la situazione della Juve dopo l'eliminazione in Champions League. L'ex capitano bianconero parla di 'svolta' nello studio post partita condotto da Anna Billò: "Adesso deve esserci un cambio e sicuramente ci sarà un cambio, e quando parlo di cambio è perché una sconfitta in un evento così importante ti concede l’opportunità di cambiare - dice - Ora sta alla società, all’allenatore o al gruppo squadra decidere come. La Juve deve riuscire a buttare giù questo rospo amarissimo e provare a prendere quello che di buono c’è, perché ci sono delle cose buone come ad esempio Chiesa, una condizione fisica in crescita e tutto questo bisogna metterlo in campionato, perché ci deve essere una reazione, un momento di cambio".