Andrea Pirlo è certamente deluso per l'eliminazione dalla Champions, ma analizza in maniera lucida la gara con il Porto e il futuro della Juventus: "Abbiamo commesso quattro errori in due partite e sono tanti per un ottavo di Champions e quindi può succedere di andare fuori - dice - Non abbiamo sbagliato quando eravamo in superiorità, l'unica cosa che potevamo fare era allargarli e riempire bene l'area perché loro difendevano con tanti uomini". Un'eliminazione che brucia e potrebbe avere ripercussioni anche in campionato: "Come se ne esce? Cancelliamo questa partita e concentriamoci sul campionato - prosegue - Siamo ancora a marzo, ci sono tante partite da fare al meglio per risalire". Tornando alla gara e ai primi tempi della Juve che non sempre sono perfetti: "Oggi eravamo partiti anche bene con l'occasione di Morata, poi un episodio in area ci è costato il rigore e da li si è aperta un'altra partita, poi nella ripresa abbiamo fatto la gara che dovevamo aiutati anche dalla loro inferiorità numerica - spiega - Non mi sembra che i primi tempi siano il problema di questa Juve, se si sblocca la gara cambia, poi se vai sotto diventa diversa. La barriera? Li scegliamo noi gli uomini, è stato un errore perché forse non erano collegati con la pericolosità del tiro e si sono girati".