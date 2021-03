Champions League, il calendario delle gare di oggi

Missione difficile, molto, ma non impossibile per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, chiamata a ribaltare lo 0-1 subito dal Real Madrid a Bergamo nella gara d’andata. I nerazzurri, dopo aver giocato in dieci uomini per gran parte della sfida per l’espulsione di Freuler, si sono arresi soltanto nel finale al gol di Mendy. Tuttavia, il fattore campo non è mai pesato troppo dal momento che nelle ultime cinque trasferte di Champions League i bergamaschi hanno sempre vinto. Più complessa la situazione del Borussia Mönchengladbach, che sul neutro di Budapest deve rimontare due reti sul Manchester City, nettamente favorito per il passaggio del turno.