Champions League, le curiosità degli ottavi

Guardiola cerca la qualificazione contro il Borussia, la prima squadra affrontata in Champions sulla panchina del City. L’Atalanta proverà a far proseguire la striscia di vittorie in trasferta in Champions (5) sul campo del Real Madrid

Manchester City-Borussia Mönchengladbach, martedì 16 marzo ore 20:45 (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Il Manchester City è imbattuto da cinque partite contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League (quattro vittorie e un pari), segnando almeno due gol in ciascuno dei successi. La sconfitta nella precedente trasferta del Borussia contro gli inglesi resta la più pesante (0-4) fuori casa del Mönchengladbach in Champions, al pari di quella subita contro il Barcellona (0-4) nella stagione 2016/17. La prima partita di Pep Guardiola alla guida del Manchester City in questa competizione è stata una vittoria interna per 4-0 contro il Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid-Atalanta, martedì 16 marzo ore 20:45 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Il Real Madrid ha superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto la gara d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League. Tuttavia, l’unica eccezione fu proprio in questa fase della competizione nel 2018/19 contro l’Ajax, con una sconfitta 4-1 al Santiago Bernabeu. L’Atalanta ha vinto le ultime cinque trasferte in Champions striscia in corso più lunga nella competizione. La squadra di Gasperini ha segnato 14 gol nel parziale, mantenendo la porta inviolata quattro volte (solo tre gol subiti).