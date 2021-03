Champions League, il calendario delle gare di oggi

I biancocelesti a Monaco per impensierire almeno il Bayern dopo l’1-4 in favore dei tedeschi (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), l’Atletico Madrid dovrà provare a rimontare lo 0-1 dell’andata contro il Chelsea (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Con le ultime due gare di stasera, si completerà la lista delle squadre qualificate per i quarti di finale di Champions League. Il Bayern Monaco riceve la Lazio, forte dell’enorme vantaggio conquistato nella partita d’andata, dove i tedeschi si sono imposti per 4-1 all’Olimpico. Per questo le speranze di rimonta sono al minimo, per i biancocelesti, che cercheranno comunque di impensierire i campioni in carica. Molto più aperta l’altra sfida, tra Chelsea e Atletico Madrid. Si riparte dall’1-0 conquistato dai Blues in trasferta, grazie alla prodezza di Olivier Giroud.