Borussia senza Sancho, Pep rilancia Foden

Guardiola punta sul tridente composto da Foden, Jesus e Sterling. Il Borussia deve far fronte a diverse assenze pesanti, tra cui quella dell’ex Sancho. Diretta su Sky Sport 253

MANCHESTER CITY (4-3-3) probabile formazione : Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. All. Pep Guardiola.

Per questa sfida, Guardiola propone il solito assetto. Davanti a Ederson, la difesa a quattro composta da Walker e Cancelo sulle fasce, con Dias e Laporte centrali. A centrocampo De Bruyne, Rodri e Gundogan, mentre nel tridente offensivo giocheranno Foden e Sterling sugli esterni, con Gabriel Jesus a fare da riferimento in mezzo.

Tante assenze nel Borussia Dortmund

La squadra di Terzic risponde con un 4-3-2-1 per far fronte alle diverse assenze: Sancho, Witsel, Moukoko e Zagadou. Così, la linea difensiva sarà formata da Morey, Emre Can, Hummels e Guerreiro. Davanti alla difesa agiranno Delaney, Dahoud e Bellingham. A supporto dell’unica punta Haaland saranno schierati Reyna e Reus.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1) probabile formazione: Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reyna, Reus; Haaland. All. Edin Terzic.