La partita tra Manchester City e Borussia Dortmund ha regalato spettacolo, con la vittoria della squadra di Pep Guardiola per 2-1 con la rete di Foden all'ultimo minuto. Discorso qualificazione ancora aperto, ma il dibattito post partita non ha riguardato solo quello che è successo nei 90 minuti ma anche un episodio accaduto al termine della gara. Tra i più attesi del match c'era Erling Haaland , che non è andato un gol ma ha fornito un bellissimo assist a Marco Reus. Al termine della partita, nel tunnel che porta agli spogliatoi, il giovane attaccante norvegese è stato avvicinato da uno dei due assistenti, il romeno Octavian Sovre , che, a sorpresa, ha estratto dal taschino un foglio e ha richiesta al centravanti del Borussia Dortmund un autografo . Il tutto immortalato dalle telecamere lì presenti.

Comportamento professionale del guardalinee?

L'immagine ha fatto presto il giro del web, diventando anche oggetto di dibattito in televisione e sui social. Può un guardalinee di un quarto di finale di Champions League chiedere un autografo a uno dei calciatori protagonisti in campo? Tantissimi hanno criticato quest'atteggiamento, ritenendolo poco professionale e non in linea con la natura super partes prevista per il ruolo dell'arbitro o di un assistente. Un episodio che va ad aggiungersi a quelli accaduti in campo, come il rigore prima assegnato al City e poi revocato con il Var e il gol annullato al Borussia Dortmund per un fallo fischiato a Bellingham su Ederson.