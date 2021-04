Tanta soddisfazione per la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Champions League per Zinedine Zidane, che con il suo Real Madrid a Valdebebas ha battuto 3-1 il Liverpool di Jurgen Klopp. Ma sguardo rivolto anche al futuro per l'allenatore dei Blancos, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo rapporto con l'Italia, con la Juventus e con Alessandro Del Piero, compagno di squadra negli anni passati in bianconero. "Sono contento per la partita di oggi - ha esordito Zidane -, abbiamo fatto una gara completa. Ma ancora nulla è deciso: c'è il ritorno e dobbiamo completare il lavoro". Zidane ha poi risposto ai complimenti di Del Piero, che ha assicurato che il francese in panchina potrebbe diventare meglio di quando giocava: "Lo ringrazio, con Alex abbiamo giocato tanti anni insieme. Devo continuare così, mi piace quello che faccio e voglio fare sempre meglio, anche se non è semplice. In ogni caso ci provo, ho la squadra per farlo". Ed ecco la battuta sull'Italia: "È sempre nel mio cuore, la Juventus è sempre stata importante per me, a Torino ho trascorso cinque anni. Se in futuro mi rivedrete in Italia come allenatore? Non lo so, per ora sono qui. Vediamo", ha concluso Zidane sorridendo.