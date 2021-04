Quarti di Champions al via con la gara d'andata tra Real Madrid e Liverpool, riedizione della finale del 2018 vinta dagli spagnoli. Zidane sceglie la difesa a 4, con Vazquez a destra. In avanti spazio al tridente Asensio-Benzema-Vinicius Jr. Klopp punta su Jota al centro dell'attacco. Davanti ad Alisson ci sono Phillips e Kabak, con Fabinho a centrocampo. Keita preferito a Thiago. Diretta su Sky Sport Uno. Disponibile su Sky Go, anche in HD