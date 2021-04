Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Maquinhos non recupera e si aggiunge alle tante assenze importanti da una parte e dall'altra. Flick si affida ancora a Choupo-Moting in avanti senza Lewandowski. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Forte della vittoria per 3-2 all'Allianz Arena, il Paris Saint-Germain cercherà di legittimare il vantaggio ottenuto per prendersi la rivincita sul Bayern Monaco. La gara sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21:00.

Psg, Marquinhos non recupera

Non ci sarà uno dei protagonisti della gara d'andata: Marquinhos, che aveva segnato a Monaco, non sarà a disposizione per la gara di ritorno. Davanti a Navas, Pochettino schiera la linea a quattro composta da Dagba, Pereira, Kimpembé e Diallo. A centrocampo Gueye e Paredes, con Di Maria, Neymar e Draxler che agiranno sulla trequarti alle spalle di Mbappé.

PSG (4-2-3-1) probabile formazione: Navas; Dagba, Pereira, Kimpembé, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Mauricio Pochettino.