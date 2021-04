Il Psg perde in casa 1-0 contro il Bayern, ma in virtù della vittoria all’andata per 3-2 a Monaco riesce comunque ad accedere alla semifinale di Champions League. Al termine del match, i giocatori di Pochettino si scatenano nello spogliatoio cantando "Allez Paris". Nel video della festa pubblicato sui canali social del club, si notano anche alcuni ex giocatori della Serie A come Paredes, Icardi e Kean

