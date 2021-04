Neymar: "Il mio rinnovo non è in discussione"

L’accesso alle semifinali di Champions League è soltanto un motivo in più. Neymar vuole rimanere al Paris Saint-Germain e l’ha ribadito al termine della partita di ritorno col Bayern Monaco, persa dai francesi che però si sono ugualmente qualificati. "Non credo che il mio rinnovo sia ancora un argomento di discussione, io ovviamente mi sento molto a mio agio, come a casa, qui al Psg. Non sono mai stato così felice" ha detto l’attaccante a TNT Sports Brasil al termine della gara. Il giocatore ha quindi commentato il traguardo conquistato: "Il messaggio che dovevamo mandare era stato già dato la scorsa stagione, quando siamo arrivati in finale giocando una gran partita col Bayern, che era stata la squadra migliore. Ma stavolta non l'ho vista in questo modo. L'avevo detto ai sorteggi che avremmo beccato il Bayern ed è stato così. Ho detto ai miei compagni di essere tranquilli, che eravamo pronti. Avevamo bisogno di dimostrare tutto questo a noi stessi. È stata una gran partita, anche se abbiamo perso abbiamo giocato meglio".