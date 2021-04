Mohamed Lahyani, giudice di sedia della finale tra Nadal e Tsitsipas, approfitta di una pausa per scambiare due chiacchiere con Rafa sul Real Madrid. "Un disastro, la Liga è andata", il commento del maiorchino. Meno aggiornato l'arbitro: "Ma come 0-0? Abbiamo perso altri due punti?". "Resta solo la Champions", esagera lo spagnolo. Poi Lahyani passa al calciomercato: "Serve un bomber... bisogna comprare uno che faccia gol". Ma Nadal non è convinto...

