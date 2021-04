Il laterale azzurro a Sky Sport dopo la sconfitta del suo PSG nella semifinale di andata contro il Manchester City: "Ripartiamo dal primo tempo e andiamo lì per fare una partita importante. Questa è solo la metà di una battaglia, non hanno vinto la guerra: giocare una semifinale di Champions per me vuol dire che a certi livelli ci posso stare". Pochettino: "Difficile accettare una sconfitta del genere" PSG-MANCHESTER CITY 1-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Rimontare al ritorno non sarà facile, ci vorranno 11 guerrieri disposti a dare tutti sul campo ma sono sicuro che questa squadra ha gli attribuiti per fare una grande partita a Manchester". Alessandro Florenzi volta pagina dopo la sconfitta interna del suo PSG contro il Manchester City nell'andata della semifinale di Champions League: dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Marquinhos, i francesi sono stati agganciati da De Bruyne e hanno poi incassato il sorpasso firmato da Mahrez. "Abbiamo perso un pochino le misure, non è da noi. Nel campo siamo 22 giocatori bravi, è una semifinale di Champions e devi stare attento per 90 minuti - spiega Florenzi ai microfoni di Sky Sport - i dettagli fanno la differenza, il primo gol loro è fortunoso, il secondo passa attraverso la barriera".

"Semifinale Champions? Posso stare a questi livelli" leggi anche L'altra semifinale: Real Madrid-Chelsea 1-1 "Non siamo abbattuti" è la certezza di Florenzi. "Ripartiamo dal primo tempo che abbiamo giocato oggi e andiamo lì per fare una partita importante. Questa è solo la metà di una battaglia, non hanno vinto la guerra" assicura il laterale del Psg. Squadra già in grado di vincere in trasferta a Barcellona e Monaco di Baviera: "Speriamo di continuare questo trend". Con uno sguardo anche alla soddisfazione personale: "Giocare la semifinale di Champions vuol dire solo una cosa: che il lavoro paga, che posso stare in questo ambiente. Do sempre il 100 per cento, cerco di fare il meglio per la mia squadra che adesso è il Paris Saint-Germain".