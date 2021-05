La notte di Stamford Bridge deciderà chi tra Chelsea e Real Madrid andrà a sfidare il Manchester City nella finale di Champions League. Zidane schiera Hazard dal 1' e può contare sul rientro di Sergio Ramos. Tuchel manda Pulisic in panchina e schiera Werner con alle spalle Havertz e Mount. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD