La Uefa dovrebbe annunciare lo spostamento della sede della finale di Champions da Istanbul a Londra. La decisione in seguito alle restrizioni ai viaggi in Turchia imposte dal governo britannico ai propri cittadini dopo l'aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. A Wembley potrebbero entrare 22.500 tifosi. Si discutono gli ultimi dettagli organizzativi

La finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City in programma il prossimo 29 maggio con ogni probabilità si disputerà a Londra e non a Istanbul, come inizialmente previsto. La decisione dovrebbe essere annunciata oggi, lunedì 10 maggio, dalla Uefa dopo i contatti continui con il governo inglese, che ha chiesto formalmente lo spostamento della sede dell'ultimo atto del torneo a causa delle restrizioni ai viaggi in Turchia imposte ai propri cittadini. Il governo di Boris Johnson ha infatti inserito il Paese - nel quale i casi di Covid-19 sono in continuo aumento - nella cosiddetta "red list": qualora si recassero in Turchia, i tifosi inglesi - ai quali è consentito l'accesso allo stadio - dovrebbero necessariamente rispettare una quarantena di dieci giorni. Di qui la richiesta britannica, che sembrerebbe ormai aver trovato definitivamente il benestare della Uefa.