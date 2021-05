Domani in programma la cabina di regia. Tra i temi in discussione, lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23. Intanto da oggi stop alla quarantena dai Paesi Ue, mentre domani, con l'entrata in vigore delle nuove ordinanze del Ministero della Salute, tutta Italia sarà in zona gialla, ad eccezione della Valle d'Aosta (in arancione).